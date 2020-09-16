Шумовое загрязнение отрицательно влияет на рыб

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Ракурс

Рыбы, подвергающиеся воздействию шумового загрязнения, менее способны бороться с болезнями, а длительное его воздействие может привести к ранней смерти животных.

К такому выводу пришли ученые из Кардиффского университета (Великобритания), сообщает Phys.org.

Человеческий шум пронизывает окружающую среду — от грохота двигателей до шума, который создает промышленность.

Ученые проверили влияние случайных прерывистых вспышек «белого шума» в диапазоне 100−10000 Гц, на рыб гуппи, которые находились в отдельных аквариумах:

одна группа рыб была подвержена действию «резкого» шума в течение 24 часов;

другая группа — подвергалась воздействию менее резкого «хронического» шума в течение семи дней.

Все рыбы были подвергнуты анестезии и заражены паразитами.

Еще одну группу рыб — контрольную — также заразили паразитом, но оставили в бесшумном резервуаре.

Наблюдение за рыбами продолжалось 17 дней. Его результаты показали, что особи в «хронической» группе имели больше шансов умереть раньше — в среднем на 12-й день по сравнению с 14-й днем ​​для обеих других групп рыб.

В то же время на самих паразитов влияние шумового загрязнения не имело заметного эффекта.

Хотя нужно провести еще дальнейшие эксперименты, чтобы показать точное воздействие шума на иммунную реакцию, ученые отмечают, что полученные результаты уже можно учитывать в усилиях по сохранению рыб в дикой природе и при выращивании очень чувствительных к паразитам видов рыб.

Наше исследование указывает на необходимость минимизировать звуковое загрязнение для предотвращения повышения уязвимости к болезням и смертности, — отмечают исследователи.

Напомним, во Всемирном фонде природы зафиксировали стремительное сокращение популяций диких животных.