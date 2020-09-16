Шумове забруднення негативно впливає на риб

https://racurs.ua/ua/n143921-shumove-zabrudnennya-seredovyscha-skorochuie-jyttya-ryb-ucheni.html

Ракурс

Риби, які зазнають впливу шумового забруднення, менш здатні боротися з хворобами, а тривалий його вплив може призвести до ранньої смерті тварин.

Такого висновку дійшли учені з Кардіффського університету (Велика Британія), повідомляє Phys.org.

Людський шум пронизує навколишнє середовище — від гуркоту двигунів до шуму, який створює промисловість.

Учені перевірили вплив випадкових переривчастих спалахів «білого шуму» в діапазоні 100−10000 Гц, на риб гуппі, які перебували в окремих акваріумах:

одна група риб була піддана дії «різкого» шуму протягом 24 годин;

інша група — піддавалася дії менш різкого «хронічного» шуму протягом семи днів.

Усі риби були піддані анестезії та заражені паразитами.

Ще одну групу риб — контрольну — також заразили паразитом, але залишили в безшумному резервуарі.

Спостереження за рибами тривало 17 днів. Його результати показали, що особини в «хронічній» групі мали найбільше шансів померти раніше — в середньому на 12-й день, порівняно з 14-й днем для обох інших груп риб.

Водночас на самих паразитів вплив шумового забруднення не мав помітного ефекту.

Хоча потрібно провести ще подальші експерименти, щоб показати точний вплив шуму на імунну реакцію, учені зазначають, що отримані результати вже можна враховувати у зусиллях зі збереження риб у дикій природі та при вирощуванні дуже чутливих до паразитів видів риб.

Наше дослідження вказує на необхідність мінімізувати звукове забруднення для запобігання підвищенню вразливості до хвороб та рівня смертності, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, у Всесвітньому фонді природи зафіксували стрімке скорочення популяцій диких тварин.