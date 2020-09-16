Росія порушує досягнуті домовленості, фото: Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n143924-prychynu-nemojlyvosti-provedennya-inspekciyi-v-shumah-nazvav-predstavnyk-ukrayiny-v-obsie.html

Ракурс

Росія відмовляється дотримуватися досягнутих домовленостей і «працювати на основі здорового глузду» з метою підтвердження правдивих фактів про ситуацію на лінії зіткнення на Донбасі. Тому проведення інспектування в районі селища Шуми Донецької області наразі неможливе.

Заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський заявив про це сьогодні, 16 вересня, під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, повідомляє агентство «Укрінформ».

Лоссовський зазначив, що українська сторона раніше погодилася запросити в район Шумів координатора ОБСЄ у супроводі представників Тристоронньої контактної групи (ТКГ) для здійснення туди спільного візиту, щоб спростувати звинувачення з боку Росії.

Проте РФ направила низку додаткових запитів щодо нових районів для відвідування, проведення фото- та відеозйомки та підписання спільного протоколу. Такі дії Росії «унеможливили запланований спільний візит», зазначив дипломат.

Крім того, додав він, позицій українських військових в районі селища Шуми, де мав відбутися спільний візит, були обстріляні російськими збройними формуваннями. Також під дію глушіння потрапив безпілотник ОБСЄ, який пролітав над цим районом, в результаті чого літальний апарат було втрачено.

Дипломат наголосив, що Україна з 27 липня — дня, коли на Донбасі було оголошене припинення вогню, виконує досягнуті домовленості й готова продовжувати рухатися цим шляхом задля досягнення стійкого миру.

Водночас, ми бачимо, що Росія переслідує зовсім інші цілі, а саме — піар, а не мир, — наголосив Лоссовський.

Водночас представник РФ в ТКГ Борис Гризлов сьогодні звинуватив Україну в нібито виході з угоди про перемир’я, досягнутої 22 липня, повідомляє агентство ТАСС.

За словами Гризлова, Україна сьогодні фактично дезавуювала угоду про додаткові заходи з контролю. Він зазначив, що українська делегація в ТКГ знову відмовилася від спільної інспекції.

Нагадаємо, новина про наміри провести спільну інспекцію українських позицій поблизу Шумів призвела до акцій протесту в Києві. Незгодні з цієї ініціативою мітингувальники провели акції біля Офісу президента, а також біля президентської резиденції, де проживає Володимир Зеленський.