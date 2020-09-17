Вакцинувати від коронавірусу почнуть у США

Вакцина від коронавірусу. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143925-vakcynuvaty-vid-koronavirusu-pochnut-u-ssha.html

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Вакцина від коронавірусу вже готова у США. Уряд країни запланував масово прищеплювати громадян від інфекції.

Запуск програми вакцинації від COVID-19 заплановано на жовтень. До кінця 2020 року планують виробити понад 100 млн доз вакцини. Про це повідомив президент США Дональд Трамп під час брифінгу.



Він розповів, що зараз США вже на шляху до того, щоб доставити та розподілити вакцину найбезпечнішим способом. Він додав, що очікуваними термінами запуску вакцинації є жовтень, але при невдалому розвитку подій вакцинація розпочнеться у листопаді або грудні.

Трамп зазначив, що як тільки вакцина буде схвалена Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) і отримає відповідний сертифікат — в країні почнуть масове виробництво вакцини.

Адміністрація США вже підготувала план, який дозволить розпочати постачання вакцини у різні міста країни відразу ж після отримання дозволу FDA.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусної хвороби COVID-19 може з’явитися через три-чотири тижні в США.