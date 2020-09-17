Олександр Лукашенко. Фото: Facenews

https://racurs.ua/ua/n143926-lukashenko-vlashtuvav-masovu-kadrovu-chystku.html

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Олександр Лукашенко, президент Білорусі, позбавив колишнього міністра культури і колишнього посла у Франції Павла Латушко та екс-посла у Словаччині Ігоря Лещеню дипломатичного рангу.

Таким чином він «покарав» послів за підтримку протестів в країні. Відповідні укази президент Білорусі підписав 16 вересня, повідомляє «БелТА».

В указі йдеться про те, що Латушко і Лещеню залишилися без дипломатичного рангу за «скоєння вчинків, що соромлять державну (дипломатичну) службу».

Під «роздачу» від Лукашенко потрапив ще один посол країни. Так, він звільнив і позбавив дипломатичного рангу посла Білорусі в Латвії Василя Марковича. Причиною для звільнення посла він назвав «неналежне виконання посадових обов’язків».

Зазначається, що Марковича викликали у Міністерство закордонних справ Латвії для пояснення заяв білоруського лідера про те, що протести в Білорусі були проплачені Латвією.

Білоруський посол у Словаччині Ігор Лещеня був першим дипломатом, який підтримав акції протестів у Білорусі. Вже 18 серпня він самостійно подав у відставку, а 24 серпня Лукашенко його звільнив.

Павло Латушко — екс-посол у Франції, був змушений виїхати з Білорусі, оскільки йому погрожували. Спочатку він втік до Польщі, а потім переїхав до Литви. Також президент Білорусі звільнив посла Білорусі в Іспанії Павла Пустового за «неналежне виконання посадових обов’язків».

Під масове звільнення потрапив і третій секретар посольства Білорусі в Індії Андрій Місюра. Його також звільнили за підтримку протестувальників.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Лукашенко відвідав Сочі для таємних переговорів зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. На початку зустрічі лідери трохи поговорили на камери. Лукашенко заявив, що «з посмішкою» стежить за тим, що відбувається в країні. Він також подякував Путіну і «усім причетним» за підтримку.