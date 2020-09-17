Лукашенко заявив, що Білорусь посилює кордон із Україною. Фото: focus.ua

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Білорусь посилює кордон із Україною та закриває з Польщею та Литвою.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко також звернувся до українців, поляків та литовців. Він закликав народи трьох країн «зупинити своїх політиків і не дати розв’язати гарячу війну». Таку заяву білоруський президент зробив 17 вересня на жіночому форумі «За Білорусь» в Мінську, захід транслювали білоруські ЗМІ.

Лукашенко пообіцяв, що кордон із Україною буде посилено.

Ми змушені відвести війська з вулиць, половину армію підняти по тривозі й закрити держкордон із заходу, — заявив він.

Крім того, президент Білорусі заявив, що не побачив фальсифікацій на виборах, які відбулися 9 серпня. Лукашенко стверджує, що «неможливо сфальсифікувати вибори на 80%".

Також під час свого виступу від похвалив за роботу співробітників ОМОНу й запевнив, що силовики начебто нікого не били в ізоляторах.

Нагадаємо, 14 вересня Державна прикордонна служба України посилила охорону кордону з Білоруссю через військові навчання, які проводить країна разом із Російською Федерацією.