Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

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Ракурс

Коронавирус в Украине установил новый печальный рекорд. Так, за минувшие сутки, 16 сентября, вирус был обнаружен у 3 тыс. 584 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 166 тыс. 244 человек. Одолели коронавирус по состоянию на вчера 1 тыс. 589 человек, а в целом уже выздоровели 73 тыс. 913 человек. Сейчас болеет 88 тыс. 931 пациент. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 60 человек. Общее число жертв составляет 3 тыс. 400 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 230 тыс. 61.



Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Харьковской (483 человека) и Тернопольской (390 человек) областях, а также в городе Киев (379 человек) и Одесской области (325 новых больных). Меньше всего случаев COVID-19 16 сентября обнаружили в Херсонской и Кировоградской областях — 35 и 17 случаев соответственно.

Напомним, что за минувшие сутки в мире коронавирус обнаружили у более чем 305 тыс. человек. Всего за время пандемии было зарегистрировано 30 млн случаев заболевания.

Лидерами по темпам распространения болезни в сутки является Индия (97 тыс. случаев), США (38 тыс.) и Бразилия (37 тыс.). Более 11 тыс. новых больных обнаружили в Аргентине и Испании. От осложнений заболевания умерли 6 тыс. 150 человек.

Суммарно наибольшее количество случаев заболевания с начала пандемии зафиксировали в США, Индии, Бразилии, России, Перу и Колумбии. Умерли — 944 тыс. человек. Активными остаются 73 млн случаев. Украина среди других стран пока находится на 25 месте по количеству зарегистрированных случаев COVID-19.