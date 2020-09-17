Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

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Коронавірус в Україні встановив новий сумний рекорд. Так, за минулу добу, 16 вересня, вірус виявили у 3 тис. 584 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 166 тис. 244 особи. Подолали коронавірус станом на вчора 1 тис. 589 людей, а в цілому вже одужали 73 тис. 913 осіб. Зараз хворіє 88 тис. 931 пацієнт. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 60 осіб. Загальна кількість жертв становить 3 тис. 400 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 230 тис. 61.





Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у Харківській (483 особи), Тернопільській (390 осіб) областях, а також у місті Київ (379 осіб) та Одеській області (325 нових хворих). Найменше випадків COVID-19 16 вересня фіксувалося у Херсонській та Кіровоградській областях — 35 та 17 випадків відповідно.





Нагадаємо, що за минулу добу у світі коронавірус виявили у понад 305 тис. осіб. Таким чином за час пандемії було зареєстровано 30 млн випадків захворювання.

Лідерами за темпами поширення хвороби за добу є Індія (97 тис. випадків), США (38 тис.) та Бразилія (37 тис.). Понад 11 тис. нових хворих виявили в Аргентині та Іспанії. Від ускладнень захворювання померли 6 тис. 150 осіб.

Загалом найбільше випадків коронавірусу з початку пандемії зафіксували у США, Індії, Бразилії, Росії, Перу та Колумбії. Померли — 944 тис. осіб. Активними залишаються 7,3 млн випадків. Україна серед інших країн наразі перебуває на 25 місці за кількістю зареєстрованих випадків COVID-19.