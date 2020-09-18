Коронавірус виявили ще у понад 3 тис. осіб, в Україні хворіє понад 90 тис. людей, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n143987-koronavirus-vyyavyly-sche-u-ponad-3-tys-osib-v-ukrayini-hvoriie-ponad-90-tys-ludey.html

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Нову статистику коронавірусу оприлюднили медики. COVID-19 в Україні за минулу добу, 17 вересня, підтвердили у 3 тис. 228 людей. 68 пацієнтів померли від ускладнень — це один з найвищих показників за період епідемії. Більше, 72 особи, померло від коронавірусу тільки 11 вересня.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

За добу 16 вересня, вірус виявили у 3 тис. 584 громадян. Загалом в Україні за весь час епідемії коронавірусне захворювання виявили у 169 тис. 472 людей, 3 тис. 468 — померли від ускладнень. Продовжує лікуватися від COVID-19 90 тис. 518 людей.

Найбільше нових хворих виявили на Харківщині (349). Понад 100 випадків у Києві (291), а також в Одеській (322), Тернопільській (311), Львівській (205), Івано-Франківській (175), Чернівецькій (153), Хмельницькій (141), Київській (134), Рівненській (120), Житомирській (118) та Дніпропетровській (112) областях.

Про нові умови для закриття шкіл і переходу на дистанційне навчання повідомили медики та освітяни.

У всіх школах, крім червоної зони, буде заборонятися робота шкіл або дитячих садків тільки у випадках, коли на самоізоляцію йдуть більш 50% класів. Якщо в школі, наприклад, є 30 класів, і з них 15 відправлені на самоізоляцію через те, що захворіли, то в такому випадку школа йде на вимушену перерву.

ВООЗ стурбована темпами поширення коронавірусу в Європі. Вереснева кількість інфікувань має стати сигналом, щоб всі ми схаменулися, заявили в офісі ВООЗ. Генсек ООН Антоніу Гутерріш вважає що незабаром 1 млн життів «буде втрачено через вірус». В ООН вважають, що вакцина не допоможе зупинити пандемію у найближчому майбутньому.