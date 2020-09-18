В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Pikist

https://racurs.ua/ua/n143989-protokol-likuvannya-koronavirusu-onovylo-moz-video.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу в Україні триває.

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) постійно оновлює протокол лікування коронавірусної хвороби COVID-19. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про це сьогодні, 18 вересня, під час відеобрифінгу.

Це дуже важлива річ. Ми слідкуємо за тим, що відбувається у світі, спираємося на досвід наших лікарів і найкращі наші спеціалісти дали чергові рекомендації, — зазначив Степанов.

Степанов зазначив, що затвердив новий протокол для лікування COVID-19 своїм указом, підписаним 17 вересня.

Міністр наголосив, що цей протокол призначений для використання всіма медпрацівниками, які надають допомогу хворим на COVID-19. Він визначає порядок та застосування лікарських засобів для лікування пацієнтів з підтвердженим COVID-19.

Основними змінами протоколу стали:

розширення використання глюкокортикоїдів;

визначення алгоритмів призначення антикоагулянтної терапії;

доповнення протоколів підходами до протимікробної терапії, вторинної, бактеріальної коінфекції у пацієнтів з COVID-19;

конкретизовано показання для призначення лікарського засобу тоцилізумаб.

Також до протоколу повністю включено підходи до медикаментозної терапії та кисневої підтримки хворих на COVID-19, — додав Степанов.

Водночас він закликав громадян не займатися самолікуванням.

Протокол — це виключно для використання медичними працівниками, — наголосив міністр. — Призначення лікарських засобів здійснюється з урахуванням індивідуального перебігу хвороби в кожного конкретного пацієнта.

Степанов зазначив, що цей протокол вже є на сайті МОЗ і він дав завдання, щоб його розіслали по всіх лікарнях.

Крім того, Степанов повідомив, що підписав наказ щодо оновлення стандартів надання медичної допомоги при коронавірусій хворобі.

Щодо відмінності між цими двома документами, Степанов зазначив, що протокол — це інструкція з лікуванню, в той час як у стандарті визначено:

порядок госпіталізації;

при яких станах відбувається госпіталізація;

як проводяться тести;

кому проводяться тестування.

Нагадаємо, в Україні у 2021 році планують змінити алгоритм виклику швидкої допомоги.