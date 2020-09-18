Киев внесет «формулу Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса, заявили в «Слуге народа»

https://racurs.ua/n143991-kiev-vneset-formulu-shtaynmayera-v-zakon-ob-osobom-statuse-donbassa-zayavili-v-sluge-naroda.html

Ракурс

Украина согласилась включить «формулу Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса.

Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы, депутат от «Слуги народа» Андрей Костин на одном из телеканалов. По его словам, сейчас идет обсуждение имплементации этой формулы.

Мы согласились на то, чтобы «формула Штайнмайера» была внесена в закон об особом порядке местного самоуправления. Продолжаются переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены, чтобы этот закон работал с точки зрения права, — сказал Костин.

Напомним, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО Верховная Рада приняла в 2014 году. Он действует на временной основе и требует ежегодного продления.

«Формула Штайнмайера» — предложенный в 2016 году тогдашним главой Министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером вариант реализации минских соглашений. В прошлом году Владимир Зеленский пообещал внести «формулу» в закон об особом статусе Донбасса. Документ предусматривает проведение выборов на территории ОРДЛО по украинскому законодательству и в дальнейшем закрепление особого статуса региона в Конституции.

Упоминания о «формуле Штайнмайера» вызвали значительное сопротивление в обществе, поскольку часть украинцев убеждены, что ее текст написан в Кремле и защищает интересы России.

Акции протеста под лозунгом «Нет капитуляции!» в прошлом году продолжались в столице и других городах Украины.