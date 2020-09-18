Резніков хоче «політичної мудрості Ради» у питанні про вибори на Донбасі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n143993-rieznikov-hoche-politychnoyi-mudrosti-rady-u-pytanni-pro-vybory-na-donbasi.html

Ракурс

Переговори щодо місцевих виборів на Донбасі тривають. Принаймні про це заявив 18 вересня у Раді перший заступник голови української делегації у тристоронній контактній групі, віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков.

Він назвав постанову парламенту про вибори політично дуже правильною, але «тактично окремі її положення передчасні».

Документ передбачає, що вибори пройдуть всюди, крім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької та Луганської областей.

Резніков вважає, що постанова ускладнила переговори і опоненти скористалися та заблокували переговорний процес, наприклад, у гуманітарній підгрупі, де готується звільнення понад 100 українських бранців. Утім, на думку віце-прем'єра, приймати чи не приймати її — вирішує тільки Рада.

Якщо Рада проявить колективну мудрість і ухвалить яке інше зважене рішення, це розширить поле маневру для ТКГ, — заявив український переговорник в ТКГ.

Резніков також заявив, що Україна не буде прописувати в конституції особливий статус Донбасу. Він підкреслив, що мінські угоди вимагають змін. Віце-прем'єр нагадав, що таку позицію висловив президент України Володимир Зеленський під час грудневого саміту в Парижі.

Нагадаємо, 16 вересня ТКГ обговорювала постанову Верховної ради про місцеві вибори. Росіяни наполягають, що вона не відповідає мінським угодам.

Раніше представники української делегації нагадували, що перегляд постанови про вибори — це компетенція ВР. Тому ніхто з делегації не може впливати на роботу незалежного колегіального органу.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Україна на зустрічі в Берліні не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори.

Президентська фракція «Слуга народу» на засіданні 17 вересня планувала обговорити мінський процес, а також зміни до постанови про місцеві вибори. Однак згодом стало відомо, що це засідання скасовано.

Нагадаємо, очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук нещодавно запропонував запровадити нове формулювання замість «особливого статусу» Донбасу.