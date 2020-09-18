Резников хочет «политической мудрости Рады» в вопросе о выборах на Донбассе, скриншот видео

https://racurs.ua/n143993-reznikov-hochet-politicheskoy-mudrosti-rady-v-voprose-o-vyborah-na-donbasse.html

Ракурс

Переговоры о местных выборах на Донбассе продолжаются. По крайней мере об этом заявил 18 сентября в Раде первый заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе, вице-премьер-министр Алексей Резников.

Он назвал постановление парламента о выборах политически очень правильным, но «тактически отдельные его положения преждевременны».

Документ предусматривает, что выборы пройдут везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.

Резников считает, что постановление усложнило переговоры и оппоненты воспользовались и заблокировали переговорный процесс, например, в гуманитарной подгруппе, где готовится освобождение более 100 украинских пленников. Впрочем, по мнению вице-премьера, принимать или не принимать его — решает только Рада.

Если Рада проявит коллективную политическую мудрость и примет другое взвешенное решение, это расширит поле маневра для ТКГ, — заявил украинский переговорщик в ТКГ.

Резников также заявил, что Украина не будет прописывать в Конституции особый статус Донбасса. Он подчеркнул, что минские соглашения требуют изменений. Вице-премьер напомнил, что такую ​​позицию высказал президент Украины Владимир Зеленский во время декабрьского саммита в Париже.

Напомним, 16 сентября ТКГ обсуждала постановление Верховной Рады о местных выборах. Россияне настаивают, что оно не соответствует минским соглашениям.

Ранее представители украинской делегации напоминали, что пересмотр постановления о выборах — это компетенция ВР., поэтому никто из делегации не может влиять на работу независимого коллегиального органа.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Украина на встрече в Берлине не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах.

Президентская фракция «Слуга народа» на заседании 17 сентября планировала обсудить минский процесс, а также изменения в постановление о местных выборах. Однако позже стало известно, что это заседание отменено.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук недавно предложил ввести новую формулировку вместо «особого статуса» Донбасса.