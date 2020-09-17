«Слуга народа» отменила обсуждение разворота минского процесса и выборов на Донбассе — местные выборы 2020 / Фото: Букви

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Президентская фракция «Слуга народа» на заседании 17 сентября планировала обсудить минский процесс, а также изменения в постановление о местных выборах. Однако сегодня стало известно, что это заседание отменено.

Заседание фракции по поводу минского процесса и голосования постановления о местных выборах отменено. Конкретная дата не назначена, — написал в Телеграм нардеп-«слуга» Александр Качура.

По его словам, причиной отмены заседания фракции стала болезнь одного из участников встречи.

Напомним, вчера Качура заявил, что сегодня в 15.15 состоится заседание фракции СН по вопросам минского процесса и рассмотрения проекта о внесении изменений в постановление о местных выборах.

В понедельник, 14 сентября, состоялось заседание фракции «Слуга народа», во время которого нардепы обсуждали вопрос местных выборов и госбюджета Украины на 2021 год.