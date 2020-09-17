Петр Порошенко, фото: Администрация президента

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Петра Порошенко, пятого президента Украины, вызывают в суда 21 сентября по иску братьев Суркисов.

Печерский райсуд Киева получил от Министерства юстиции поручения английского суда о вручении Порошенко судебной повестки по иску Игоря Суркиса. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В сообщении суда отмечается, что в случае неявки Порошенко на судебное заседание соответствующие документы, которые должны быть вручены по поручению английского суда, будут считаться врученными.

Братья Суркисы ранее подали иск против Порошенко в Лондонский арбитраж, сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.

Соответствующий иск связан с попыткой Порошенко несколько лет назад купить у Суркисов, которым принадлежит почти 25% «1+1», их долю в собственности телеканала.

Однако Порошенко впоследствии отказался от этой сделки. Суркисы в суде, в частности, требуют от Порошенко компенсации за невыполнение этого соглашения.

Напомним, адвокаты Порошенко недавно заявили, что против пятого президента СБУ возбудила 15 уголовных производств.