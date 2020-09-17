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Петр Порошенко, фото: Администрация президента
Суркисы тянут Порошенко в суд по делу о покупке «1+1» (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n143945-surkisy-tyanut-poroshenko-v-sud-po-delu-o-pokupke-1-1-dokument.htmlРакурс
Петра Порошенко, пятого президента Украины, вызывают в суда 21 сентября по иску братьев Суркисов.
Печерский райсуд Киева получил от Министерства юстиции поручения английского суда о вручении Порошенко судебной повестки по иску Игоря Суркиса. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В сообщении суда отмечается, что в случае неявки Порошенко на судебное заседание соответствующие документы, которые должны быть вручены по поручению английского суда, будут считаться врученными.
Братья Суркисы ранее подали иск против Порошенко в Лондонский арбитраж, сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.
Соответствующий иск связан с попыткой Порошенко несколько лет назад купить у Суркисов, которым принадлежит почти 25% «1+1», их долю в собственности телеканала.
Однако Порошенко впоследствии отказался от этой сделки. Суркисы в суде, в частности, требуют от Порошенко компенсации за невыполнение этого соглашения.
Напомним, адвокаты Порошенко недавно заявили, что против пятого президента СБУ возбудила 15 уголовных производств.
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