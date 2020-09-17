Петро Порошенко, фото: Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n143945-surkisy-tyagnut-poroshenka-do-sudu-u-spravi-pro-kupivlu-1-1-dokument.html

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Петра Порошенка, п’ятого президента України, викликають до суду 21 вересня за позовом братів Суркісів.

Печерський райсуд Києва отримав від Міністерства юстиції доручення англійського суду про вручення Порошенку судової повістки за позовом Ігоря Суркіса. Про це повідомляє прес-служба суду.

У повідомленні суду зазначається, що в разі неявки Порошенка на судове засідання відповідні документи, які мають бути вручені за доручення англійського суду, вважатимуться врученими.

Брати Суркіси раніше подали позов проти Порошенка до Лондонського арбітражу, повідомляє видання «Дзеркало тижня» з посиланням на власні джерела.

Відповідний позов пов’язаний зі спробою Порошенка кілька років тому купити в Суркісів, яким належить майже 25% «1+1», їхню частку у власності телеканалу.

Проте Порошенко згодом відмовився від цієї угоди. Суркіси в суді, зокрема, вимагають від Порошенка компенсації за невиконання цієї угоди.

Нагадаємо, адвокати Порошенка нещодавно заявили, що проти п’ятого президента СБУ порушила 15 кримінальних проваджень.