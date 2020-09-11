Проти Порошенка порушили 15 нових кримінальних справ, фото — УП

https://racurs.ua/ua/n143702-proty-poroshenka-porushyly-15-novyh-kryminalnyh-sprav.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України, є фігурантом низки кримінальних проваджень. Водночас Служба безпеки України (СБУ) порушила 15 нових кримінальних проваджень проти нього.

Про це на брифінгу в Києві 11 вересня заявив адвокат п’ятого президента Ігор Головань.

Справи відкрили 4 вересня, серед звинувачень — державна зрада, фінансування тероризму, захоплення влади та інше. Адвокат вважає, що «якість юридичного трешу мовою екс-генпрокурора Руслана Рябошапки досягає свого максимуму».

За словами захисту Порошенка, в фабулах цих справ багато говориться про банківську систему. Адвокати пов’язують це з активністю колишніх власників «ПриватБанку». Також зареєстровано кілька справ за заявою Андрія Портнова.

Не дає нам забути про себе пан Андрій Портнов, який нещодавно опублікував ще два провадження. Мало йому було тих заяв, якими він завалив ДБР. Тепер чергове провадження має відношення до «Кузні на Рибальському», — розповів Головань.

У провадженнях йдеться про ст. 110 (посягання на територіальну цілісність), ст. 109 (повалення конституційного ладу, захоплення державної влади) КК України, а також державну зраду, привласнення власності, фінансування тероризму, втручання в роботу електронно-обчислювальних машин комп’ютерних мереж.

Інший адвокат Порошенка Ілля Новіков вважає, що цього політичного сезону найбільш трендовими темами у розслідуваннях будуть спроби арешту майна екс-президента, зокрема, заводу «Ленінська кузня» та каналу «Прямий».