Против Порошенко открыли 15 новых уголовных делhttps://racurs.ua/n143702-protiv-poroshenko-otkryli-15-novyh-ugolovnyh-del.htmlРакурс
Петр Порошенко, пятый президент Украины, является фигурантом нескольких уголовных производств. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против него 15 новых уголовных производств.
Об этом на брифинге в Киеве 11 сентября заявил адвокат пятого президента Игорь Головань.
Дела открыли 4 сентября, среди обвинений — государственная измена, финансирование терроризма, захват власти. Адвокат считает, что «качество юридического трэша языком экс-генпрокурора Руслана Рябошапки достигает своего максимума».
По словам защиты Порошенко, в фабулах этих дел много говорится о банковской системе. Адвокаты связывают это с активностью бывших владельцев «ПриватБанка». Также зарегистрировано несколько дел по заявлению Андрея Портнова.
Не дает нам забыть о себе господин Андрей Портнов, который недавно опубликовал еще два производства. Мало ему было тех заявлений, которыми он завалил ГБР. Теперь очередные производства имеют отношение к «Кузнице на Рыбальском», — рассказал Головань.
В производстве речь идет о ст. 110 (посягательство на территориальную целостность), ст. 109 (свержение конституционного строя, захват государственной власти) УК Украины, а также о государственной измене, присвоении собственности, финансировании терроризма, вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей.
Другой адвокат Порошенко Илья Новиков считает, что в этом политическом сезоне наиболее трендовыми темами в расследованиях будут попытки ареста имущества экс-президента, в частности, завода «Ленинская кузница» и канала «Прямой».
Уголовное дело — это велосипед. Его постоянно надо крутить. Велосипед может упасть, когда останавливается, — рассказал Новиков.