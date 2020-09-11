Против Порошенко открыли 15 новых уголовных дел, фото — УП

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Петр Порошенко, пятый президент Украины, является фигурантом нескольких уголовных производств. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против него 15 новых уголовных производств.

Об этом на брифинге в Киеве 11 сентября заявил адвокат пятого президента Игорь Головань.

Дела открыли 4 сентября, среди обвинений — государственная измена, финансирование терроризма, захват власти. Адвокат считает, что «качество юридического трэша языком экс-генпрокурора Руслана Рябошапки достигает своего максимума».

По словам защиты Порошенко, в фабулах этих дел много говорится о банковской системе. Адвокаты связывают это с активностью бывших владельцев «ПриватБанка». Также зарегистрировано несколько дел по заявлению Андрея Портнова.

Не дает нам забыть о себе господин Андрей Портнов, который недавно опубликовал еще два производства. Мало ему было тех заявлений, которыми он завалил ГБР. Теперь очередные производства имеют отношение к «Кузнице на Рыбальском», — рассказал Головань.

В производстве речь идет о ст. 110 (посягательство на территориальную целостность), ст. 109 (свержение конституционного строя, захват государственной власти) УК Украины, а также о государственной измене, присвоении собственности, финансировании терроризма, вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей.

Другой адвокат Порошенко Илья Новиков считает, что в этом политическом сезоне наиболее трендовыми темами в расследованиях будут попытки ареста имущества экс-президента, в частности, завода «Ленинская кузница» и канала «Прямой».