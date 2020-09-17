Как больным коронавирусом проголосовать на выборах, рассказали в Минздраве

Местные выборы. Фото: Слово и дело

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Местные выборы 2020 в Украине состоятся 25 октября. Граждане Украины, которые болеют коронавирусом или имеют подозрение на инфекцию, смогут проголосовать на дому, если подадут соответствующую заявку до 23 октября включительно.

Заявки будут рассматриваться до 20.00. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Министр здравоохранения завил, что воспользоваться конституционным правом сможет любой человек, несмотря на болезнь. Если человек заболел коронавирусом, он должна обратиться в территориальную избирательную комиссию за день до ​​голосования — и оставить заявление с просьбой голосовать из дома по состоянию здоровья.

В день голосования больного посетит избирательная комиссия в средствах индивидуальной защиты.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября по новому избирательному кодексу. В этот раз избиратели отдадут свой голос не только за человека, а и за политсилу.

Новые данные социологов свидетельствуют о том, что если бы местные выборы состоялись на этой неделе, то за «Слугу народа» отдали бы свои голоса 15% избирателей. Среди тех, кто определился и пойдет на выборы, за «слуг» готовы голосовать 30%.