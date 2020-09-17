Як хворим на коронавірус проголосувати на виборах, розповіли у МОЗ

Місцеві вибори. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n143944-yak-hvorym-na-koronavirus-progolosuvaty-na-vyborah-rozpovily-u-moz.html

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Місцеві вибори 2020 в Україні відбудуться 25 жовтня. Громадяни України, що хворіють на коронавірус чи мають підозру, зможуть проголосувати вдома, якщо подадуть відповідну заявку до 23 жовтня включно.

Заявки розглядатимуться до 20.00. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

Міністр охорони здоров’я завив, що скористатися конституційним правом зможе будь-яка людина, навіть попри хворобу. Якщо людина захворіла на коронавірус, вона повинна звернутися до територіальної виборчої комісії перед днем голосування — і залишити заяву, що вона має голосувати з дому за станом здоров’я.

У день голосування хворого відвідає виборча комісія у засобах індивідуального захисту.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня за новим виборчим кодексом. У цей раз виборці віддадуть свій голос не тільки за людину, а й за політсилу.

Нові дані соціологів свідчать про те, що якби місцеві вибори відбулися на цьому тижні, то за «Слугу народу» віддали б свої голоси 15% виборців. Серед тих, хто визначився і піде на вибори, за «слуг» готові голосувати 30%.