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Ракурс
«Слуги народа» обсудят изменения в постановлении о выборах и минский процесс — местные выборы 2020

«Слуги народа» обсудят изменения в постановлении о выборах и минский процесс

16 сен 2020, 17:17
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Фракция «Слуга народа» на заседании 17 сентября обсудит минский процесс, а также изменения в постановлении о местных выборах.

Завтра в 15.15 состоится заседание фракции СН по вопросу минского процесса и рассмотрения проекта о внесении изменений в постановление о местных выборах, — написал в Телеграм нардеп-«слуга» Александр Качура.

Напомним, в понедельник, 14 сентября, проходило заседание фракции «Слуга народа», во время которого нардепы обсуждали вопросы местных выборов и госбюджета Украины на 2021 год.

Кроме этого, Качура сообщил, что законопроект о всеукраинском референдуме прошел комитет и теперь его вынесут на рассмотрение Верховной Рады.


Только что комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления большинством голосов одобрил законопроект «О народовластии» и отправил документ в зал Рады для принятия окончательного решения, — написал «слуга».

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук недавно предложил ввести новую формулировку вместо «особого статуса» Донбасса.

Источник: Ракурс


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