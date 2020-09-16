«Слуги народа» обсудят изменения в постановлении о выборах и минский процесс — местные выборы 2020

https://racurs.ua/n143914-slugi-naroda-obsudyat-izmeneniya-v-postanovlenii-o-vyborah-i-minskiy-process.html

Ракурс

Фракция «Слуга народа» на заседании 17 сентября обсудит минский процесс, а также изменения в постановлении о местных выборах.

Завтра в 15.15 состоится заседание фракции СН по вопросу минского процесса и рассмотрения проекта о внесении изменений в постановление о местных выборах, — написал в Телеграм нардеп-«слуга» Александр Качура.

Напомним, в понедельник, 14 сентября, проходило заседание фракции «Слуга народа», во время которого нардепы обсуждали вопросы местных выборов и госбюджета Украины на 2021 год.

Кроме этого, Качура сообщил, что законопроект о всеукраинском референдуме прошел комитет и теперь его вынесут на рассмотрение Верховной Рады.

Только что комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления большинством голосов одобрил законопроект «О народовластии» и отправил документ в зал Рады для принятия окончательного решения, — написал «слуга».

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук недавно предложил ввести новую формулировку вместо «особого статуса» Донбасса.