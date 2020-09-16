«Слуги народу» обговорять зміни до постанови про вибори і мінський процес

https://racurs.ua/ua/n143914-slugy-narodu-obgovoryat-zminy-do-postanovy-pro-vybory-i-minskyy-proces.html

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Фракція «Слуга народу» на засіданні 17 вересня обговорить мінський процес, а також зміни до постанови про місцеві вибори.

Завтра о 15.15 відбудеться засідання фракції СН щодо питання мінського процесу та розгляду проекту про внесення змін до постанови про місцеві вибори, — написав у Телеграм нардеп-«слуга» Олександр Качура.

Нагадаємо, в понеділок, 14 вересня, відбулося засідання фракції «Слуга народу», під час якого нардепи обговорювали питання місцевих виборів і держбюджету України на 2021 рік.

Окрім цього, Качура повідомив, що законопроект про всеукраїнський референдум пройшов комітет і тепер його винесуть на розгляд Верховної Ради.

Щойно комітет з питань організації державної влади і місцевого самоврядування більшістю голосів схвалив законопроект «Про народовладдя» і відправив документ в зал Ради для прийняття остаточного рішення, — вказав «слуга».

Нагадаємо, очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук нещодавно запропонував запровадити нове формулювання замість «особливого статусу» Донбасу.