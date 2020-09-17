“Слуга народу” скасувала обговорення розвороту мінського процесу і виборів на Донбасі — місцеві вибори 2020 / Фото: Букви

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Президентська фракція «Слуга народу» на засіданні 17 вересня планувала обговорити мінський процес, а також зміни до постанови про місцеві вибори. Однак сьогодні стало відомо, що це засідання скасовано.

Засідання фракції щодо мінського процесу та голосування постанови про місцеві вибори скасовано. Конкретна дата не призначена, — написав у Телеграм нардеп-«слуга» Олександр Качура.

За його словами, причиною скасування засідання фракції стала хвороба одного з учасників зустрічі.

Нагадаємо, вчора Качура заявив, що сьогодні о 15.15 відбудеться засідання фракції СН щодо питання мінського процесу та розгляду проекту щодо внесення змін до постанови про місцеві вибори.

У понеділок, 14 вересня, відбулося засідання фракції «Слуга народу», під час якого нардепи обговорювали питання місцевих виборів і держбюджету України на 2021 рік.