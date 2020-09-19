Синоптики попередили про заморозки в Україні. Фото: firtka.if.ua

https://racurs.ua/ua/n144036-zamorozky-ta-poholodannya-synoptyky-poperedyly-pro-rizke-znyjennya-temperatury-v-ukrayini.html

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Заморозки в Україні обіцяють найближчими днями синоптики.

У суботу, 19 вересня, буде відносно тепло. Вдень очікується до 9−15° тепла. Загалом середня добова температура повітря знизиться на 10−12° тепла. Похолодання буде супроводжуватися поривами північного вітру 15−20 м/с. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Зазначається, що впродовж двох найближчих ночей, 20−21 вересня, у східних та північно-східних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0−3°. А надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримується в Україні, крім Волинської, більшості районів Закарпатської та Чернігівської областей.

У Гідрометцентр обіцяють, що поступове підвищення температури розпочнеться з 23 вересня.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що хвиля арктичного повітря принесе різке похолодання в Україну вже 18−19 вересня. У Гідрометцентр заявляли, що середня добова температура повітря знизиться на 10−12°.