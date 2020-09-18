Погода на 19 вересня. Фото: Pixabay

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Погода в Україні 19 вересня очікується сонячна та прохолодна. Температура повітря прогріється до +22°. Опадів не очікується.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 16−22° вище нуля. Вночі температура буде прохолодною — 3−12° вище нуля. Вітер обіцяють північно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 19 вересня буде сонячною та прохолодною. Вночі повітря прогріється до 6−8° тепла, а вдень — 18−20° вище нуля.

Погода в Харкові у найближчу добу прогнозується без опадів. Температура повітря вночі буде по-осінньому прохолодною і складе 5−7° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 16−18° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть сонячними та безхмарними. Температура повітря вночі буде 10−12° тепла, а вдень — 20−22° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується мінливо хмарна та без опадів. Температурні показники будуть такими: уночі 4−6° тепла, а вдень — 17−19° вище нуля.

Погода в Карпатах 19 вересня очікується відносно тепла. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 4−6° тепла, а вдень 19−21° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 19 вересня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення. Найбільша геомагнітна активність буде фіксуватися на початку доби.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, Гідрометцентр прогнозував заморозки у вересні у деяких областях України. Зокрема, хвиля арктичного повітря принесе різке похолодання в Україну вже 19 вересня.

Середня добова температура повітря знизиться до 10−12°C. У західних, північних, східних та центральних областях вночі буде до 2−8°C тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0−3°C. Вдень до 9−15° тепла.