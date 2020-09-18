Самоспалення під будівлею РВВС вчинив чоловік у Білорусі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n144016-samospalennya-pid-rayviddilom-miliciyi-vchynyv-cholovik-u-bilorusi-video-18.html

Ракурс

Акти самоспалення вчинив чоловік біля будівлі райвідділу міліції в білоруському місті Смолевичі. Він прийшов під будівлю РВВС, облив себе бензином і підпалив.

Наразі чоловік в реанімації, він отримав опіки 90% тіла. На місці події залишилися залишки його одягу. Місце події оточене, працюють співробітники Слідчого комітету.

За інформацією TUT. by, чоловік, перед тим як себе підпалити, не кричав будь-яких гасел — просто підпалив себе, а співробітник райвідділу загасив його з вогнегасника.

Причини, які штовхнули його на такий вчинок, невідомі.

Мінські силовики через деякий час розповіли, що перед тим, як підпалити себе, він подзвонив в дверний дзвінок будівлі РВВС. Кілька днів тому він дзвонив в міліцію, щоб попередити про суїцид, тоді його зупинили. Слідчий комітет заявив, що у 2016 році чоловік нібито лікувався «у зв’язку з психічним захворюванням і схильністю до суїцидів».

Нагадаємо, що в Білорусі вже півтора місяці тривають антиурядові протести після президентських виборів 9 серпня. Протестувальники вважають результати виборів сфальсифікованими і вимагають проведення нових, чесних і прозорих виборів. Білоруський президент Олександр Лукашенко відкинув будь-які поступки і спроби діалогу, неодноразово заявляючи, що за хвилею протестів стоять західні сусіди Білорусі.