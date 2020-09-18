Самосожжение под райотделом милиции совершил мужчина в Беларуси, скриншот видео

https://racurs.ua/n144016-samosojjenie-pod-rayotdelom-milicii-sovershil-mujchina-v-belarusi-video-18.html

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Акты самосожжения совершил мужчина возле здания райотдела милиции в белорусском городе Смолевичи. Он пришел к зданию РОВД, облил себя бензином и поджег.

Сейчас мужчина в реанимации, он получил ожоги 90% тела. На месте происшествия остались остатки его одежды. Место происшествия оцеплено, работают сотрудники Следственного комитета.

По информации TUT. by, человек, перед тем как себя поджечь, не кричал каких-то лозунгов — просто поджег себя, а сотрудник райотдела погасил его из огнетушителя.

Причины, которые толкнули его на такой поступок, неизвестны.

Минские силовики через некоторое время рассказали, что перед тем, как поджечь себя, мужчина позвонил в дверной звонок здания РОВД. Несколько дней назад он уже звонил в милицию, чтобы предупредить о суициде, тогда его остановили. Следственный комитет заявил, что в 2016 году мужчина якобы лечился «в связи с психическим заболеванием и склонностью к суициду».

Напомним, что в Беларуси уже полтора месяца продолжаются антиправительственные протесты после президентских выборов 9 августа. Протестующие считают результаты выборов сфальсифицированными и требуют проведения новых, честных и прозрачных выборов. Белорусский президент Александр Лукашенко отверг любые уступки и попытки диалога, неоднократно заявляя, что за волной протестов стоят западные соседи Беларуси.