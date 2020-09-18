РПЦ. Фото: Укрінформ

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Російська православна церква (РПЦ) активізувалася напередодні місцевих виборів в Україні для того, щоб просувати російську пропаганду серед вірян.

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Він заявив, що релігійні структури є одним з дієвих інструментів російської гібридної війни проти України. Церква проводить різноманітні «конференції», «круглі столи», «міжнародні форуми», «хресні ходи» та інші заходи для розповсюдження в Україні антиукраїнських ідей та виправдання російської агресії на Донбасі.

Секретар РНБО зазначив, що подібна багаторічна діяльність російських спецслужб в попередні роки стала одним з основних чинників, які посприяли окупації Криму та Донбасу. Данілов нагадав, що за розповсюдження подібних ідей «миру» в Україні передбачена кримінальна відповідальність.

Раніше на Волині священник РПЦ привітав Володимира Путіна з Днем ангела. Після люб’язностей отця до російського президента громада звернулася до Володимир-Волинської єпархії, щоб її прийняли до Православної церкви України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що московський патріарх Кирило, очільник Російської православної церкви (РПЦ), вважає, що пандемія коронавірусу — це «божественний промисел, який покликаний зруйнувати ідеали споживацького суспільства».