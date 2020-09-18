Таємницю затонулого біля берегів Мексики корабля розкрили археологи — новини науки

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Таємницю затонулого на відстані 3,7 км від мексиканського порту Сизаль корабля розкрили археологи. Корабель місцеві рибалки виявили на глибині 7 м ще у 2017 році.

За інформацією археологів Національного інституту антропології та історії Мексики, пароплав з гребним колесом La Uniоn затонув у вересні 1861 року. Завдяки аналізу архівних документів дослідники встановили, що корабель перевозив людей майя на кубинські плантації цукрової тростини, пише Associated Press.

Представників цивілізації Майя на Кубі використовували як рабів, незважаючи на те, що рабство в Мексиці було заборонено. Однак, оператори La Uniоn купували захоплених бійців майя під час повстань «Війни каст». Також в руки рабовласників потрапляли люди майя, котрі залишилися без землі, та обманним шляхом були змушені підписати трудові контракти.

За словами археологів, історія щодо перевезення людей майя на Кубу передавалася з покоління в покоління аж до наших днів. Дослідники також планують відшукати нащадків майя з числа перевезених на Кубу.

Нагадаємо, майя почали одне з останніх повстань корінних народів Північної Америки в нижній частині півострова Юкатан у 1847 році. Уряд Мексики боровся з повстанням за допомогою репресій, але не зміг придушити останній опір до 1901 року.