Тайну затонувшего у берегов Мексики корабля раскрыли археологи — новости науки

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Тайну затонувшего на расстоянии 3,7 км от мексиканского порта Сизаль корабля раскрыли археологи. Корабль обнаружили местные рыбаки на глубине 7 м еще у 2017 году.

По данным археологов Национального института антропологии и истории Мексики, пароход с гребным колесом La Uniоn затонул в сентябре 1861 года. Благодаря анализу архивных документов исследователи установили, что корабль перевозил людей майя на кубинские плантации сахарного тростника, пишет Associated Press.

Представителей цивилизации Майя на Кубе использовали как рабов, невзирая на то, что рабство в Мексике было запрещено. Однако, операторы La Uniоn покупали захваченных бойцов майя во время восстаний «Война каст». Также в руки рабовладельцев попадали оставшиеся без земли люди майя, которых вынудили обманным путем подписать трудовые контракты.

По словам археологов, история о перевозке людей майя на Кубу передавалась по наследству вплоть до наших дней. Исследователи также планируют отыскать потомков майя из числа перевезенных на Кубу.

Напомним, майя начали одно из последних восстаний коренных народов Северной Америки в нижней части полуострова Юкатан в 1847 году. Правительство Мексики боролось с восстанием с помощью репрессий, но не смогло подавить последнее сопротивление до 1901 года.