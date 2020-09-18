Президент Гвинеи. Фото: BBC

https://racurs.ua/n144013-draka-prezidenta-gvinei-iz-za-koronavirusnogo-fonda-razletelas-po-seti-no-okazalas-feykom.html

Ракурс

«Президент Гвинеи» якобы избил одного из министров за нецелевое использование средств из фонда для борьбы с коронавирусом. Такое видео активно распространяется в сети и обрело «вирусную» популярность.

Однако на самом деле, участниками драки оказались два бизнесмена, которые не имеют отношения к правительству Гвинеи. Видео было опубликовало на YouTube турецким изданием Milli Gazete.





На записи можно увидеть, как один мужчина набрасывается с кулаками на другого. Жертва нападения пытается сбежать от избиения, но ей это не удается. В подписи к ролику говорится, что инициатором драки является 82-летний Альфа Конде, президент Гвинеи.

Отмечается, что так он решил «проучить» министра за нецелевое использование средств из COVID-19 фонда.

Однако пользователи соцсети усомнились в том, что на видео изображен президент Гвинеи. Более того, запись могла быть сделана вовсе не в Гвинее, а нападающий абсолютно не похож на 82-летнего президента.

Видео распространили многие СМИ, благодаря чему на фейк успели «повестись» украинские народные избранники. Так, народный депутат от фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко опубликовал свою реакцию на запись.

Президент Гвинеи бьет по морде министра здравоохранения, потому что чиновник не по назначению использовал средства из коронавирусного фонда. У нас наоборот — министр здравоохранения Степанов позволил потратить деньги из фонда на «большое строительство», а также обманул врачей с доплатами, — написал Гончаренко у себя в Telegram.



Напомним, ранее мы сообщали, что из Фонда по борьбе с коронавирусом на строительство и ремонт дорог в Украине были потрачены 35 млрд гривен.

Уже в конце августа в Кабмине заявили, что в коронавирусном фонде из 64,7 млрд гривен «уже не осталось ни копейки».