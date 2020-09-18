«На кону жизни людей» — ГБР о расследовании дела «вагнеровцев»

https://racurs.ua/n144012-na-konu-jizni-ludey-gbr-o-rassledovanii-dela-vagnerovcev.html

Ракурс

Расследование дела «вагнеровцев» в части возможного уничтожения документов о срыве операции украинских спецслужб руководством страны прокомментировал исполняющий обязанности директора Госбюро расследований Александр Соколов.

По ключевым и самым сложным моментам никаких документов не существует… Чтобы потом не убили нашего агента… Потому что подобные операции часто идут на грани уголовного права и процесса, оперативно-розыскной либо контрразведывательной деятельности, — заявил Соколов в интервью «Цензор.НЕТ».

По его словам, в случае существования такой спецоперации, к ее реализации было привлечено много людей.

Все следы уничтожить невозможно, как и людей, которые могут дать показания… Из секретных документов может существовать один или несколько, которые называются «оперативный замысел»… Опять же, из заявлений политиков известно, что есть люди, которые якобы готовы дать показания. Но к нам пока не пришел ни один сотрудник военной разведки, ни один сотрудник СБУ. Ни действующий, ни бывший, — отметил и. о. главы ГБР.

Соколов также напомнил, что экс-руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба отрицает проведение подобной спецоперации. В свою очередь, ранее СМИ писали, что Владимир Зеленский уволил Бурбу после того, как тот потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и замсекретаря СНБО на предмет срыва спецоперации в пользу России.

Спецслужбы отрицают проведение той или иной спецоперации не потому, что ее не было. А чтобы не пострадали силы и средства, которые были задействованы… На кону жизни людей… Тут надо брать на себя моральную ответственность — добраться до истины и «положить», допустим, часть агентурной сети СБУ и ГУР либо признать, что оно того не стоит. Это весы, — резюмировал чиновник.

По его словам, Госбюро будет связывать логические цепочки и доказательства в этом деле.