“На кону життя людей” — ДБР про розслідування справи “вагнерівців”

https://racurs.ua/ua/n144012-na-konu-jyttya-ludey-dbr-pro-rozsliduvannya-spravy-vagnerivciv.html

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Розслідування справи «вагнерівців» в частині можливого знищення документів щодо зриву операції українських спецслужб керівництвом країни прокоментував виконуючий обов’язки директора Держбюро розслідувань Олександр Соколов.

За ключовими і найскладнішими моментами жодних документів не існує… Задля того, щоб потім не вбили нашого агента… Тому що подібні операції часто межують з кримінальним правом і процесом, оперативно-розшуковою або контррозвідувальною діяльністю, — заявив Соколов в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

За його словами, в разі існування такої спецоперації, до її реалізації було залучено багато осіб.

Всі сліди знищити неможливо, як і людей, які можуть дати свідчення… Із секретних документів може існувати один або декілька, які називаються «оперативний задум»… Знову ж, із заяв політиків відомо, що є люди, які нібито готові дати свідчення. Але до нас поки не прийшов жоден співробітник військової розвідки, жоден співробітник СБУ. Ані чинний, ані колишній, — зауважив в. о. глави ДБР.

Соколов також нагадав, що екс-керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба заперечує проведення подібної спецоперації. У свою чергу, раніше ЗМІ писали, що Володимир Зеленський звільнив Бурбу після того, як той зажадав перевірити на поліграфі главу Офісу президента Андрія Єрмака і заступника секретаря РНБО на предмет зриву спецоперації на користь Росії.

Спецслужби заперечують проведення тієї чи іншої спецоперації не тому, що її не було. А щоб не постраждали сили і засоби, які були задіяні… На кону життя людей… Тут треба брати на себе моральну відповідальність — докопатися до істини і «покласти», припустимо, частину агентурної мережі СБУ і ГУР або визнати, що воно того не варте. Це терези, — резюмував чиновник.

За його словами, Держбюро буде пов’язувати логічні ланцюжки і докази в цій справі.