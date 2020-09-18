В Одессе группа злоумышленников в мошеннический способ завладела 19 квартирами, фото: ГБР

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В Одессе группу из четырех злоумышленников, среди которых действующий адвокат и бывший оперуполномоченный УГСБЭП Украины в Одесской области, подозревают в завладении в мошеннический способ 19 квартирами.

Им уже сообщено о подозрении. Организатором группировки был экс-полицейский. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

По версии следствия, адвокат и экс-полицейский незаконно перерегистрировали квартиры с добросовестных приобретателей на двух других участников группировки. Для этого они прибегали к незаконному вмешательства в электронные регистрационные системы и незаконному привлечению адвокатов, нотариусов и государственных регистраторов.

Причастность других лиц к совершению этих преступлений устанавливается.

Обвинение объявлено по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Вчера, 17 сентября, правоохранители провели 31 обыск. Среди изъятого:

вещи и документы с доказательствами противоправной деятельности;

поддельные документы;

незарегистрированное оружие;

ядовитые вещества.

Напомним, в прошлом году в Киеве разоблачили мошенника, продававшего чердак многоэтажки.