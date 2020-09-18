В Одесі група зловмисників в шахрайський спосіб заволоділа 19 квартирами, фото: ДБР

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В Одесі групу з чотирьох зловмисників, серед яких чинний адвокат та колишній оперуповноважений УДСБЕЗ України в Одеській області, підозрюють у заволодінні в шахрайський спосіб 19 квартирами.

Їм вже повідомлено про підозру. Організатором угруповання був екс-поліцейський. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

За версією слідства, адвокат та екс-поліцейський незаконно перереєстровували квартири з добросовісних набувачів на двох інших учасників угрупування. Для цього вони вдавалися до незаконного втручання в електронні реєстраційні системи та незаконного залучення адвокатів, нотаріусів і державних реєстраторів.

Причетність інших осіб до вчинення цих злочинів встановлюється.

Звинувачення оголошене за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Вчора, 17 вересня, правоохоронці провели 31 обшук. Серед вилученого:

речі та документи з доказами протиправної діяльності;

підроблені документи;

незареєстрована зброя;

отруйні речовини.

Нагадаємо, торік у Києві викрили шахрая, який продавав горище багатоповерхівки.