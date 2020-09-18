Президент Гвінеї. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n144013-biyka-prezydenta-gvineyi-cherez-koronavirusnyy-fond-rozletilasya-v-mereji-ale-vyyavylasya.html

Ракурс

«Президент Гвінеї» нібито побив одного з міністрів за нецільове використання коштів із фонду для боротьби з коронавірусом. Таке відео активно поширюється в мережі та дістало «вірусну» популярність.

Однак насправді, учасниками бійки виявилися два бізнесмени, які не мають жодного відношення до уряду Гвінеї. Відео було опублікувало на YouTube турецьким виданням Milli Gazete.





На записі можна побачити, як один чоловік накидається з кулаками на іншого. Жертва нападу намагається втекти від побиття, але їй це не вдається. У підписі до ролика, який спочатку опублікували в соцмережі Twitter, говориться, що ініціатором бійки є 82-річний Альфа Конде, президент Гвінеї.

Зазначається, що в такий спосіб він вирішив «провчити» міністра за нецільове використання коштів з COVID-19 фонду.

Однак користувачі соцмережі засумнівалися в тому, що на відео фігурує президент Гвінеї. Крім цього, запис міг бути зробленим зовсім не у Гвінеї, а нападник абсолютно не схожий на 82-річного президента.

Відео поширили ЗМІ, завдяки чому на фейк встигли «повестися» українські народні обранці. Так, народний депутат від фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко опублікував свою реакцію на запис.

Президент Гвінеї б'є міністра охорони здоров’я, тому що чиновник не за призначенням використовував кошти з коронавірусного фонду. У нас навпаки — міністр охорони здоров’я Степанов дозволив витратити гроші з фонду на «велике будівництво», а також обдурив лікарів із доплатами, — написав Гончаренко в себе в Telegram.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з фонду з боротьби з коронавірусом на будівництво і ремонт доріг в Україні було витрачено 35 млрд гривень.

Уже наприкінці серпня у Кабміні заявили, що в коронавірусному фонді із 64,7 млрд гривень «не залишилося ні копійки».