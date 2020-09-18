РПЦ. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n144015-mirnye-forumy-rpc-pered-vyborami-orujie-protiv-ukrainy-schitaut-v-sovete-nacbezopasnosti.html

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Русская православная церковь (РПЦ) активизировалась накануне местных выборов в Украине для того, чтобы продвигать российскую пропаганду среди верующих.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он заявил, что религиозные структуры являются одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины. Церковь проводит различные «конференции», «круглые столы», «международные форумы», «крестные ходы» и другие мероприятия для распространения в Украине антиукраинских идей и оправдания российской агрессии на Донбассе.

Секретарь СНБО отметил, что подобная многолетняя деятельность российских спецслужб в предыдущие годы стала одним из основных факторов, которые способствовали оккупации Крыма и Донбасса. Данилов напомнил, что за распространение подобных идей «мира» в Украине предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее на Волыни священник РПЦ поздравил Владимира Путина с Днем ангела. После любезностей отца к российскому президенту община обратилась к Владимир-Волынской епархии, чтобы ее приняли в Православную церковь Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что московский патриарх Кирилл, глава Русской православной церкви (РПЦ), считает, что пандемия коронавируса — это «божественный промысел, который призван разрушить идеалы потребительского общества».