Погода в Украине на 19 сентября. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 19 сентября ожидается солнечная и прохладная. Температура воздуха прогреется до +22°. Осадков не ожидается.

Днем столбики термометров покажут 16−22° выше нуля. Ночью температура будет прохладной — 3−12° выше нуля. Ветер обещают западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 19 сентября будут солнечной и в меру прохладной. Ночью воздух прогреется до 6−8° тепла, а днем ​​составит 18−20° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется без осадков. Температура воздуха ночью будет по-осеннему прохладной и составит 5−7° тепла, а днем ​​столбики термометра поднимутся до 16−18° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут солнечными и безоблачными. Температура воздуха ночью будет 10−12° тепла, а днем ​​- 20−22 ° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется переменно облачная и без осадков. Температурные показатели будут следующими: ночью 4−6° тепла, а днем ​​- 17−19° выше нуля.

Погода в Карпатах 19 сентября ожидается относительно теплая. Столбики термометров в темное время суток покажут 4−6° тепла, а днем ​​19−21° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 19 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможные небольшие возмущения. Наибольшая геомагнитная активность будет фиксироваться в начале суток.

Напомним, ранее мы сообщали, что Гидрометцентр прогнозировал заморозки в сентябре в некоторых областях Украины. В частности, волна арктического воздуха принесет резкое похолодание в Украину уже 19 сентября.

Средняя суточная температура воздуха снизится до 10−12°. В западных, северных, восточных и центральных областях ночью будет до 2−8° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0−3°. Днем до 9−15° тепла.