Список стран «красной» и «зеленой» зон обновил Минздрав. Фото: regnum.ru

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Список стран «красной» и «зеленой» зон 19 сентября обновило Министерство здравоохранения.

В перечне приводятся данные по государствам, в которых самая сложная эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В перечень «красной» зоны попали США, Молдова, Бразилия, Колумбия, Израиль, Франция, Люксембург, Испания, Аргентина и др. Кроме того, «красными» остаются курортные Черногория, Испания и Мальдивы.

Украина же до сих пор остается в «зеленой» зоне. Также в этом списке Канада, Германия, Хорватия, Румыния, Турция и Австрия.

Как известно, коронавирус 18 сентября подтвердили у 3 тыс. 240 человек. За минувшие сутки болезнь унесла жизни 48 человек, а побороть коронавирус смогли 1 тыс. 268 пациентов.

Напомним, на минувшей неделе в «красную» зону были включены Соединенные Штаты Америки, Франция, Израиль и Молдова.