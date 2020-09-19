Стали известны новые подробности о состоянии жестоко избитого Балуха. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/n144041-novye-podrobnosti-o-sostoyanii-jestoko-izbitogo-baluha-soobschila-deputat.html

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Владимира Балуха, бывшего пленника Кремля, готовят к выводу из медикаментозного сна.

Врачи оценивают его состояние, как стабильное. Об этом 19 сентября сообщила народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко на собственной странице в Facebook.

Пациент стабилен. Если динамика будет положительной, на следующей неделе попробуем вывести из медикаментозного сна, — цитирует нардеп врачей.

Как известно, бывший политзаключенный Кремля, которого избили в ночь на 8 сентября, до сих пор находится в больнице. На больничной койке Балух уже 12 дней. Все время медики отчитывались о его стабильно тяжелом состоянии.

Кроме того, пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в Facebook сообщила, что суд 19 сентября арестовал на два месяца подозреваемого в нападении на Балуха. Подозреваемым является 32-летний безработный из Киевской области. Он полностью признает свою вину и отказался от адвоката.

Напомним, 18 сентября глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что правоохранители задержали подозреваемого в нападении. Оказалось, что мужчина ударил Балуха ногой и тот после падения потерял сознание.

Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.