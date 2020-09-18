Владимир Балух. Фото: Еспрессо

https://racurs.ua/n144025-podozrevaemogo-v-izbienii-baluha-zaderjali-avakov.html

Ракурс

Владимир Балух, бывший политзаключенный Кремля, которого избили в ночь на 8 сентября, до сих пор находится в больнице. Между тем полиция задержала подозреваемого в нападении.

Подозреваемый ударил Балуха ногой, после чего пострадавший потерял сознание. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Twitter.



Следствие выяснило, что Владимир Балух вместе с друзьями отмечал годовщину освобождения из плена в ресторане «Казак». Около полуночи Владимир вышел из заведения и направился в ресторан «Edem», где у него возник конфликт с незнакомцем.

Вследствие словесной перепалки неизвестный мужчина ударил Балуха ногой. Затем бывший политзаключенный упал без сознания. После этого злоумышленник скрылся, и не предоставил пострадавшему помощь. Уже утром Балуха госпитализировали.

Сообщается, что злоумышленника задержали сегодня, 18 сентября. Им оказался киевлянин 1988 года рождения. Выяснилось, что он пришел в гости к знакомому, который работает охранником в одном из ресторанов.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, ранее мы сообщали, что у следствия было четыре версии избиения политзаключенного. Среди них несчастный случай, хулиганство, месть, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.