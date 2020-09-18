Володимир Балух. Фото: Еспрессо

https://racurs.ua/ua/n144025-pidozruvanogo-u-pobytti-baluha-zatrymaly-avakov.html

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Володимир Балух, колишній політв’язень Кремля, якого побили у ніч на 8 вересня, досі перебуває у лікарні. Тим часом поліція затримала підозрюваного у нападі.

Підозрюваний вдарив Балуха ногою, після чого потерпілий знепритомнів. Про це заявив голова МВС Арсен Аваков на своїй сторінці у Twitter.

Слідство встановило, що Володимир Балух разом із друзями відзначав річницю звільнення з полону у ресторані «Козак». Близько півночі Володимир вийшов із закладу і попрямував до ресторану «Edem», де у нього виник конфлікт з незнайомцем.

Внаслідок словесної перепалки невідомий чоловік вдарив Балуха ногою. Через це колишній політв’язень впав і знепритомнів. Після цього зловмисник втік та не надав постраждалому допомогу. Вже вранці Балуха госпіталізували.

Повідомляється, що зловмисника затримали сьогодні, 18 вересня. Ним виявися киянин 1988 року народження. З’ясувалося, що він прийшов у гості до знайомого, який працює охоронцем в одному із ресторанів.

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у слідства було чотири версії побиття. Серед них нещасний випадок, хуліганство, помста, умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.