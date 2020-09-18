Акція пам'яті. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n144024-akciya-vshanuvannya-pam-yati-vbytogo-jurnalista-georgiya-gongadze-proyshla-u-kyievi-foto.html

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Георгій Гонгадзе — український журналіст та засновник інтернет-видання «Українська правда», якого викрали та вбили через професійну діяльність.

Кожного року 18 вересня вшановується пам’ять журналіста та усіх його колег, які загинули внаслідок переслідувань. Про це повідомляє «Українська правда» у своєму Telegram.





Повідомляється, що акцію організувала премія імені Георгія Гонгадзе за підтримки партнерів з громадських організацій. За словами організаторів, понад десяток українських журналістів стали жертвами переслідувань та вбивств через свою професійну діяльність. Більшість справ залишається нерозслідуваною, а імена замовників досі не названі.





Головний редактор видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва заявила, що за 20 років які пройшли після трагедії, люди забувають про цю подію. Також редактор згадала, що це не єдина смерть її колеги з редакції «УП».





У 2016 році вбили ще одного журналіста видання Павла Шеремета. За усі чотири роки слідства досі не відомо, хто був замовником та виконавцем злочину. Зі свого боку версія слідства щодо підозрюваних викликає сумніви.





Координаторка премії імені Георгія Гонгадзе Оксана Мамченкова зачитала звернення правозахисних і медійних організацій до 20-ї річниці вбивства Георгія Гонгадзе із закликом до влади встановити і покарати замовників цього та інших злочинів проти журналістів.

Нагадаємо, Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі в Київській області було виявлено тіло з відтятою головою яке, за висновками експертів, могло належати журналістові. У 2009 році в Київській області було знайдено рештки черепа Гонгадзе. Згодом з’ясувалося, що Георгія Гонгадзе викрали співробітники міліції та вбили в ніч на 17 вересня.

Замовників убивства Георгія Гонгадзе досі не знайдено та не притягнуто до відповідальності. Вбивство журналіста показало зворотний бік епохи «червоних директорів» і «міцних господарників», які тоді керували Україною.