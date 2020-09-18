Акция памяти. Фото: Украинская правда

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Ракурс

Георгий Гонгадзе — украинский журналист и основатель интернет-издания «Украинская правда», был похищен и убит из-за своей профессиональной деятельности.

Ежегодно 18 сентября отмечается день памяти журналиста и всех его коллег, погибших в результате преследований. Об этом сообщает «Украинская правда» в своем Telegram.



Сообщается, что акцию организовала премия имени Георгия Гонгадзе при поддержке партнеров из общественных организаций. По словам организаторов, более десятка украинских журналистов стали жертвами преследований и убийств из-за своей профессиональной деятельности. Большинство дел остаются нерасследованными, а имена заказчиков до сих пор не названы.

Главный редактор издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева заявила, что за 20 лет прошедших после трагедии, люди забывают об этом событии. Также редактор вспомнила, что это не единственная смерть ее коллеги из редакции «УП».

В 2016 году убили еще одного журналиста издания Павла Шеремета. За все четыре года следствия до сих пор не известно, кто был заказчиком и исполнителем преступления. В свою очередь версия следствия в отношении подозреваемых вызывает сомнения.

Координатор премии имени Георгия Гонгадзе Оксана Мамченкова зачитала обращение правозащитных и медийных организаций к 20-й годовщине убийства Георгия Гонгадзе с призывом к властям установить и наказать заказчиков этого и других преступлений против журналистов.

Напомним, Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области было обнаружено тело с отрезанной головой которое, по выводам экспертов, могло принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области были найдены останки черепа Гонгадзе. Впоследствии выяснилось, что Георгия Гонгадзе похитили сотрудники милиции и убили в ночь на 17 сентября.

Заказчиков убийства Георгия Гонгадзе до сих пор не найдено и не привлечено к ответственности. Убийство журналиста показало обратную сторону эпохи «красных директоров» и «крепких хозяйственников», которые тогда руководили Украиной.