Вбивство у Києві: підозрюваного затримали в Одесі

https://racurs.ua/ua/n207743-vbyvstvo-u-kyievi-pidozruvanogo-inozemcya-zatrymaly-v-odesi.html

Ракурс

У Києві затримали 41-річного іноземця, підозрюваного у замовному вбивстві на Троєщині.

Про це 12 липня розповіли у Поліції Києва.

8 липня він двічі вистрілив у 47-річного киянина, який сідав у авто дорогою на роботу. Чоловіки не були знайомі.

Підозрюваного взяли під варту. Йому загрожує до 15 років або довічне ув’язнення. Йому повідомили про підозру за статтею про умисне вбивство, вчинене на замовлення.

Чловік одягнув темний одяг, закрив обличчя панамою та двічі прицільно вистрілив у киянина, який сів у свою машину, щоб їхати на роботу.

Від кульових поранень голови 47-річний постраждалий помер. Відомо, що чоловіки не були знайомі, тож можливі неприязні стосунки між ними не могли стати мотивом злочину.

Напередодні скоєння вбивства підозрюваний був біля будинку майбутньої жертви, оглядаючи територію, зауважили в прокуратурі.