Стали відомі нові подробиці про стан жорстоко побитого Балуха. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n144041-novi-podrobyci-pro-stan-jorstoko-pobytogo-baluha-povidomyla-deputat.html

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Володимира Балуха, колишнього бранця Кремля, готують до виведення з медикаментозного сну.

Лікарі оцінюють його стан, як стабільний. Про це 19 вересня повідомила народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко на власній сторінці у Facebook.

Пацієнт стабільний. Якщо динаміка буде позитивною, наступного тижня спробуємо вивести з медикаментозного сну, — цитує нардеп лікарів.

Як відомо, колишній політв’язень Кремля, якого побили у ніч на 8 вересня, досі перебуває у лікарні. На лікарняному ліжку Балух вже 12 днів. Весь час медики звітували про його стабільно важкий стан.

Крім того, речниця столичної прокуратури Надія Максимець у Facebook повідомила, що суд 19 вересня заарештував на два місяці підозрюваного у нападі на Балуха. Підозрюваним є 32-річний безробітний з Київської області. Він повністю визнає свою вину й відмовився від адвоката.

Нагадаємо, 18 вересня очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що правоохоронці затримала підозрюваного у нападі. Виявилося, що чоловік вдарив Балуха ногою й той після падіння знепритомнів.

Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.