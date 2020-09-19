В штаті Нью-Йорк сталася кривава стрілянина. Фото: pravda.com

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Перестрілка на вечірці в Сполучених Штатах Америки призвела до поранення та загибелі великої кількості осіб.

Двоє осіб загинули, а 14 дістали поранення внаслідок стрілянини в місті Рочестер у штаті Нью-Йорк. Жертвами перестрілки стали чоловік та жінка у віці від 18 до 22 років. Поранених госпіталізували у дві місцеві лікарні. На щастя, ніхто з них не дістав травм, які загрожують життю. Про це 19 вересня повідомляє телеканал ABC.

Наразі поліція відмовляється розголошувати імена жертв. Стрілків теж ще не затримали. Силовики опитують свідків, щоб отримати додаткову інформацію про підозрюваних та про те, як почалася стрілянина.

Зазначається, що при прибутті силовиків на місце виклику, 100 осіб тікали з місця події. До перестрілки ніхто із сусідів не скаржився на велике скупчення людей.

Нагадаємо, 19 липня у Вашингтоні на людній вулиці сталася стрілянина. Внаслідок інциденту одна особа загинула, ще дев’ятеро дістали поранень.