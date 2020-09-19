Зеленський скасував довідки про несудимість для кандидатів на виборах. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n144039-dovidka-pro-nesudymist-ne-znadobytsya-kandydatam-na-vyborah-zelenskyy-pidpysav-zakon.html

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Закон про скасування довідки про несудимість на виборах підписав президент України Володимир Зеленський.

Закон № 3995 скасовує обов’язковість для кандидатів у депутати на місцевих виборах подавати під час реєстрації довідку про наявність чи відсутність судимості. Про це повідомляється на сайті українського парламенту.

На веб-сторінці зазначається, що 17 вересня закон підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, а 18 вересня документ повернули з підписом Зеленського.

Новий закон передбачає, що довідка про наявність чи відсутність судимості вимагається не від усіх кандидатів на місцевих виборах. Довідку не потрібно надавати кандидатам у депутати сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тис. осіб). Також закон стосується кандидатів на посаду сільського, селищного та міського голови.

Нагадаємо, 15 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні, а потім і в цілому закон № 3995 який скасовує необхідність кандидатам подавати довідку про відсутність судимості.