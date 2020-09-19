Як достроково припинити самоізоляцію, розповіли в МОЗ

У МОЗ розповіли, як припинити самоізоляцію. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n144038-yak-dostrokovo-prypynyty-samoizolyaciu-rozpovily-v-moz.html

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Стандарти надання медичної допомоги при COVID-19 змінили в України.

Зміни торкнулися й вимог людей, які перебувають на самоізоляції. За новими правилами, людина може достроково перервати самоізоляцію вже на восьмий день, якщо забажає це зробити. Про це 19 вересня під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За словами глави МОЗ, самоізольованій особі необхідно здати ПЛР-тест на коронавірус. Ізоляцію дозволяється перервати, якщо тест дасть негативний результат.

Чому на восьмий день? Тому що це середній термін перебування в інкубаційному періоді… Але людина робить це за власні кошти, — розповів Степанов.



Міністр додав, що після завершення двотижневої самоізоляції необов’язково здавати тест на COVID-19. Це стосується всіх категорій українців.

Нагадаємо, 18 вересня в Україні затвердили оновлені карантинні зони. Київ залишився у «помаранчевій зоні». Також до «помаранчевої» зони потрапила Вінниця, Харків, Ужгород, Суми, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці. У «червоній» зоні опинилися Чоп, Бережани, Славута, Канів та Ніжин.