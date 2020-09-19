Как досрочно прекратить самоизоляцию, рассказали в Минздраве

В Минздраве рассказали, как прекратить самоизоляцию. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n144038-kak-dosrochno-prekratit-samoizolyaciu-rasskazali-v-minzdrave.html

Ракурс

Стандарты оказания медицинской помощи при COVID-19 изменили в Украине.

Изменения коснулись и требований людей, находящихся на самоизоляции. По новым правилам, человек может досрочно прервать самоизоляцию уже на восьмой день, если пожелает это сделать. Об этом 19 сентября во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, человеку на самоизоляции необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус. Изоляцию разрешается прервать, если тест даст отрицательный результат.

Почему на восьмой день? Потому что это средний срок пребывания в инкубационном периоде… Но человек делает это за собственные средства, — рассказал Степанов.



Министр добавил, что после завершения двухнедельной самоизоляции необязательно сдавать тест на COVID-19. Это касается всех категорий украинцев.

Напомним, 18 сентября в Украине утвердили обновленные карантинные зоны. Киев остался в «оранжевой зоне». Также в «оранжевую» зону попала Винница, Харьков, Ужгород, Сумы, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы. В «красной» зоне оказались Чоп, Бережаны, Славута, Канев и Нежин.